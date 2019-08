West-Fernost-Konflikt

Malaysia Ein Kongress in Kuala Lumpur fordert eine komplett neue Untersuchung zum Absturz von MH17 über der Ostukraine

Haji Moh Sakri Hussin könnte mit seiner randlosen Brille, dem milden Lächeln und grauen Anzug ein einfacher Beamter sein. Tatsächlich ist er Oberst der Armee Malaysias und hat sich für diesen 17. August viel vorgenommen. Von der Bühne des Auditoriums der Internationalen Islamischen Universität von Kuala Lumpur will er mit leiser, eindringlicher Stimme auf den gekränkten Stolz seines Landes verweisen. Sakri ist einer der Hauptredner der eintägigen Konferenz „MH 17: The Quest for Justice.“ Es geht um den Absturz einer Maschine der Malaysia Airlines (Flug MH 17) am 17. Juli 2014 über der Ostukraine, bei dem alle 298 Insassen ums Leben kamen. Ausgelöst wurde die Katastrophe nach bisherigen Erkenntnissen durch eine russische Flugabwehrrakete des Typs Buk M1, soweit die Untersuchung niederländischer Experten. Oberst Sakri schaut konzentriert auf seine Notizen und sagt: „Wir mussten die Blackbox haben, es war unser Flugzeug.“ Etwa 70 Zuhörer….