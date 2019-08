Sind die Medienberichte vom Mainstream über die drohende Rezession ein politischer Trick?

Sind all die Berichte in den Mainstream Medien über eine drohende Rezession nur ein politischer Taschenspielertrick?

In letzter Zeit fällt immer mehr auf, wie die Mainstream Medien gemeinsam mit vielen alternativen Nachrichtenangeboten den wirtschaftlichen Niedergang herbeireden. Seit Jahren raten wir in den alternativen Medien zur Wachsamkeit, weil wir uns nie wirklich von der „Großen Rezession“ 2008 erholt haben. Der Tenor lautete: „Der Zusammenbruch läuft bereits ab“, nur um vom Mainstream als paranoid abqualifiziert zu werden. „Keine Sorge“, hieß es dort allenthalben. „Alles ist in Ordnung“, so ihre Beschwichtigungen. Das aber hat sich grundlegend geändert, wie Alt-Market berichtet:

„Erst im vergangenen Jahr begannen Vermutungen über eine anstehende Rezession die Runde zu machen, und in den letzten Wochen begannen die Medien dem aggressiven Propagieren der Ansicht, wonach ein Finanzcrash unmittelbar bevorsteht. Die Wahrheit dazu ist, dass wir unter der Abstraktion des permanenten Druckens von Geld die ‚Große Rezession‘ von 2008 nie hinter uns gelassen haben.“

Das soll nicht heißen, dass unsere Wirtschaft in guter Verfassung ist – jeder, der die Situation verfolgt weiß, dass die Vorzeichen seit Jahren schon schlecht sind für die Wirtschaft, was man beispielsweise an den vielen Geschäftsaufgaben und der mangelnden Zahlungsfähigkeit vieler Menschen ablesen kann. Nun aber, da sich die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 nähert, da ist es zweifellos politisch opportun, von eine bald kommende Rezession zu verkünden.

Welche Hinweise gibt es auf eine Wirtschaftskrise? Hier weiter…..