Propaganda am laufenden Band – Soll so ein neuer Fall gegen Russland aufgebaut werden?

Spiegel versucht eine “Deutsche Skripal 2.0” Affäre gegen Russland medial auf zu bauen.

Werden sie Putins Ausweis noch finden? Bild: der-postillon.com

Der “Fall Zelimkhan K.” wird immer mysteriöser. Am Freitag war der 40-jährige Georgier (ein radikal-islamistischer und von Russland international zur Fahndung ausgeschriebener Terrorist!) in Berlin mit einem Kopfschuss getötet worden. In Untersuchungshaft sitzt der 49-jährige Russe Vadim S., der in Deutschland zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten war. (Kommt nun “Skripal 2.0”-Affäre? Versucht da jemand so etwas wie die “Nordstream-2”-Pipeline in letzter Minute zu verhindern?)

Phase-1: “Sollte sich herausstellen, dass ein staatlicher Akteur wie Russland hinter der Tat steckt, haben wir einen zweiten Fall Skripal mit allen Konsequenzen”. (schreibt der Spiegel bereits) Phase-2: Die deutschen Behörden führten K. als islamistischen Gefährder. Doch in seinem Fall ist die Lage alles andere als eindeutig. Wie der SPIEGEL aus georgischen und ukrainischen Sicherheitskreisen erfuhr, soll K. im Anti-Terror-Kampf tätig gewesen sein. (Achtung! “Ukrainische Sicherheitsdienste” sagen – er war ein “guter Junge”! Und die werden doch niemals “voreingenommen” und “grundlos” sich gegen Russland aussprechen.) Phase-3: Asylantrag in Deutschland wurde abgelehnt: Die Geschichte von Zelimkhan K. ist verworren. Er stammt aus dem Pankisi-Tal, einer abgelegenen Bergregion, die zu Georgien gehört. Als der zweite Tschetschenien-Krieg ausbrach, schloss K. sich dem Kampf gegen Russland an. Später soll er Georgien – und auch die US-Amerikaner – mit Informationen aus islamistischen Kreisen beliefert haben, nicht nur aus seiner Heimat. (“Er versorgte die USA im Tschetschenien-Krieg gegen Russland mit Informationen”. Der Spiegel schreibt quasi, dass dieser radikal-islamistische Terrorist ein US-Agent war! Das würde auch in etwa erklären, warum dieser von Russland zur Fahndung ausgeschriebene Terrorist trotz Einstufung deutscher Behörden als Islamist und abgelehntem Asylantrag “seelenruhig” weiter in Berlin leben konnte und durfte!) Phase-4: “Zelimkhan hat Jugendlichen geholfen”, sagt sie dem SPIEGEL. Nie sei er ein Islamist gewesen. “Deutschland unterliegt einem groben Fehler.” Sie ist sich sicher, der Anschlag auf Zelimkhan K. trage “russische Spuren“. (Oha, “russische Spuren”, welch Überraschung!) Phase-5: Auch mehrere Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, vermuten Russland hinter der Tat. “Da bin ich mir 100-prozentig sicher”, sagt ein Nachrichtendienstlicher. (Und der Spiegel nochmal als abschließenden Satz um noch einmal die russische Spur zu legen, falls es jemand bei dem langen Text bereits “vergessen” hat: “Russland ist schuld. 100%. Genau so läuft Ermittlungsbeeinflussung und Propaganda!) Via: Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine der Artikel im Spiegel