Iran setzt 2 Kriegsschiffe ein, um Handelsschiffe zu eskortieren

Die Schwelle zu einem bewaffneten Konflikt um den Persischen Golf wurde noch kleiner. Am Montag teilte der Iran mit, er habe zwei Kriegsschiffe – einen Zerstörer und ein Versorgungsschiff – losgeschickt, um die Handelsschiffe des Landes rund um den Golf von Aden zwischen der Arabischen Halbinsel und Afrika und der Region am Persischen Golf inmitten eines wachsenden US-amerikanischen Militärs in der volatilen Region zu schützen, die kürzlich mit mehreren Tanker-Angriffen auf beiden Seiten gipfelte, berichtet die Navy Times.

Der brandneue iranische Zerstörer Sahand und das Versorgungsschiff Kharg, das über einen Hubschrauberlandeplatz verfügt und als Logistik-Unterstützung dient, wurden am Golf von Aden und am Meer von Oman stationiert und mit der Eskortierung von iranischen Schiffen in internationalen Gewässern beauftragt.

Die im Dezember 2018 in Dienst gestellte „Sahand“ ist das fortschrittlichste hausgemachte Kriegsschiff des Iran. Es hat einen Stealth-Rumpf und kann weiter als die Zerstörer der vorherigen Klasse fahren, ohne nachzutanken. Es ist mit Boden-Boden- und Boden-Luft-Raketen sowie Flugabwehrbatterien und Radar- und Radarausweichfähigkeiten ausgestattet.

Teherans Entscheidung, seine Frachtschiffe zu eskortieren, kommt zu einer Zeit eskalierender Spannungen im Golf, in der US- und UK-Kriegsschiffe im und am Persischen Golf unter der „defensiven“ Prämisse operieren, dass der Iran der Angreifer hinter den Angriffen auf zwei Tankschiffe im Juni in der Meerenge von Hormuz stehe. Washington warf Teheran vor, „Terrorismus zu sponsern“ und ein geheimes Atomprogramm zu betreiben, und verstärkte sein Militär in der Region mit mehr Truppen und Ausrüstung, darunter ein Flugzeugträger und Bomber.

Anfang Juli wurde der iranische Tanker Adrian Darya, früher bekannt als Grace 1, vor der Küste von Gibraltar beschlagnahmt, weil er unter Verstoß gegen die EU-Sanktionen Öl nach Syrien transportiert haben soll. Es wurde später freigelassen, obwohl die USA gefordert hatten, es wieder festzunehmen. Als Vergeltung hat der Iran einen britischen Öltanker im Persischen Golf festgesetzt. Er bleibt in Teherans Obhut.

Das Vereinigte Königreich, das bislang der größte Verbündete der USA in Europa ist, ist das einzige Land, das Trumps Forderung nach einer internationalen iranfeindlichen Armada in der Region unterstützt. In den letzten Wochen hat sie drei neue Kriegsschiffe entsandt, um ihre Präsenz dort zu verstärken, mit dem erklärten Ziel, die Schifffahrtswege zu schützen.