Liebe Freunde, die USA sind dabei als demokratischer Rechtsstaat krachend zu scheitern. Weil sie es nicht schaffen, einen der gefährlichsten Irren der US-Geschichte aus dem Amt zu drängen.

1. DER GRÖSSENWAHNSINNIGE TRUMP bezeichnet sich inzwischen nicht nur als „erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten“, sondern als „Der Auserwählte“, “the chosen one”. Trump der Messias. Größenwahn!

2. DER STREITHAMMEL TRUMP legt sich täglich mit neuen Ländern an. Egal ob Freund oder Feind. Mit China, Russland, Venezuela, Mexiko, Kanada, Frankreich, Deutschland usw. So wie es ihm bei seiner morgendlichen „Sitzung“ auf dem Klo gerade einfällt. Er bricht Abkommen wie das Klimaabkommen, Atomabkommen oder Handelsverträge nach Lust und Laune. Die Welt droht in Chaos und Streit zu versinken.

Nur mit rechtspopulistischen Staaten versteht sich der Streithammel Trump gut. Und mit Nordkorea, Saudi-Arabien und Israel.

3. DER RASSIST UND NEOFASCHIST TRUMP beleidigt täglich andere Kulturen und Menschen anderer Hautfarbe. Aufgrund seines „Muslim-Ban“ durften Bürger mehrerer muslimischer Staaten 90-120 Tage lang nicht mehr in die USA einreisen. Mexikaner bezeichnete er als Vergewaltiger und schlimme Typen (“bad hombres”). Schwarze in den USA hat er mehrfach gezielt beleidigt. Afrikanische Länder nannte er wörtlich Scheißloch-Länder („shithole countries“).

Unter den amerikanischen Neonazis sieht Trump dagegen feine Leute (“some very fine people”). Nach Hitler ist Trump der ekelhafteste Rassist der Neuzeit.

4. DER SCHLAGZEILEN- UND SENSATIONSGEILE SPIELER TRUMP führt die Welt im Irankonflikt unbekümmert an den Rand eines für die ganze Welt brandgefährlichen Krieges. Zur Erinnerung: Wo immer er sich aufhält, ist der Atomkoffer, mit dem er innerhalb von Minuten einen Atomkrieg auslösen kann, nur Meter entfernt. Trump brüstet sich öffentlich, dass sein „Atomwaffenknopf“, „größer und mächtiger“ sei als der anderer Staaten wie Nordkorea. Und er fragte Berater, warum man die Atomwaffen eigentlich nicht einsetze. Ein Tag ohne Schlagzeile in den Weltnachrichten ist für Trump ein verlorener Tag. Der Mann ist ein kranker Narzisst.

5. DER CLOWN TRUMP macht sich und die westlichen Demokratien, deren „Führer“ er leider ist, immer wieder mit närrisch-kindischen Vorschlägen lächerlich. Letztes Beispiel: Das Angebot an Dänemark, Grönland zu kaufen. Was würden die USA sagen, wenn Dänemark vorschlagen würde, die USA zu kaufen? (Was vielleicht sogar ein Segen für die Welt wäre.)

6. DER STROLCH TRUMP macht Lügen zum Regierungsprinzip, bezahlten Sex zu der ihm zustehenden Freizeitgestaltung und Beleidigungen zu seiner bevorzugten Kommunikationsform.

Trump ist eine Mischung aus dem wahnsinnigen römischen Kaiser Nero, der am Ende Rom in Brand setzte und dem verrückten Kaiser Caligula, der sein Pferd zum Konsul machen wollte. Caligula war Menschenverachter wie Trump. Sein Traum war: „Hätte das Volk von Rom doch nur einen einzigen Nacken! Damit ich es mit einem Mal erwürgen könnte.“

Man könnte diese Liste der Peinlichkeiten, Boshaftigkeiten und gefährlichen Manöver des „rassistischen Führers“ der freien Welt endlos fortsetzen. Wie wird die Welt diese Schande wieder los? Nur zuschauen und die Stirn runzeln, reicht nicht mehr. Der französische Philosoph Blaise Pascal sagte einst: „Das Schweigen der Massen ist das Verbrechen, für das sie büßen werden.“

Die Welt darf nicht länger schweigen. Die USA schon gar nicht. Sonst werden sie zum „gescheiterten Staat“. Der allerspäteste Termin, diesen gefährlichen Wahnsinnigen zu entsorgen, ist die Präsidentschaftswahl am 3. November 2020. Eigentlich ist das viel zu spät.

Euer JT