„In Brasilien brennen seit Wochen große Teile des Amazonas-Regenwalds.“, schreibt der Focus am 24.08.2019. Bezogen auf die Fläche des Amazonas brennen ca. 0,1% der Fläche des Regenwaldes – was schlimm genug ist! Es geistern Bilder einer Karte durchs Internet, die Menge der Brände darstellt. Wir haben uns ins Herz der Flammenhölle (laut Karte) gewagt und sagen „Fake News“. Was hier wirklich los ist, erfährst Du in diesem Video.

