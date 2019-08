ZDF DOKU trommelt für KRIEG | GRETA säuft ab | GELBWESTEN gegen CHINA?

Die deutsche Medienwelt ist aus dem Koma erwacht und schon wieder munter! Das ZDF erinnert uns daran, dass China und Russland uns bedrohen, Hongkong demonstriert für Menschenrechte und Demokratie, und Greta Thunberg rettet die Erde und das Meer gleichzeitig.

Krieg ist gar nicht so schlimm, er muss nur gut begründet und cool verkauft werden. Das stellte uns das ZDF in einer jüngeren Doku unter Beweis und konnte sich in seinen Königsdisziplinen Kriegstreiberei und Aufrüstungspropaganda mal wieder richtig austoben.

Für Greta ging es diese Woche auf den Klimagipfel nach New York, und zwar mit dem Segelboot – haben die Reichen und Schönen des Geldadels da etwa ihre Finger im Spiel?

Apropos Finger im Spiel: Wie ist das eigentlich mit den Hongkong-Protesten und den USA? Wir haben uns das mal genauer angesehen.

Der Mainstream erklärte uns diese Woche also wieder den Unterschied zwischen guten und schlechten Militärausgaben, guten und schlechten Protesten und gutem und schlechtem CO₂ – diskutiert gerne wieder mit und teilt eure Fundstücke aus dem wiederbelebten Medien-Tollhaus mit uns. Was habt ihr gefunden?