Wie der Phönix aus der Asche – Die neue Ausgabe von CK*Gold ist da!

Seit der letzten Ausgabe von Cashkurs*Gold hat sich viel getan: die Edelmetalle und entsprechende Minenaktien haussieren mächtig und sind zur besten Anlageklasse in diesem Jahr aufgestiegen, was auch die Werte in unserer Empfehlungsliste mächtig beflügelte! Die Geduld der Investoren zahlt sich also endlich aus – und ein Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht! Finden Sie in der neuesten Ausgabe die aktuellen Infos, den Blick auf einen aussichtsreichen Explorer & eine antizyklische Kaufchance!

paintings / Shutterstock.com

Neben den Edelmetallen selbst gehören Gold- und Silberminen zu den absoluten Überfliegern in den letzten Monaten und erreichen bisher mit Abstand die beste Performance aller Anlageklassen. Der Goldpreis in US-Dollar sprang mit 1.535 US-Dollar je Unze zwischenzeitlich sogar auf ein Sechs-Jahreshoch. Auch in Euro….