Putin: Wir sind von den USA enttäuscht!

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, Moskau werde Maßnahmen ergreifen, um der Bedrohung durch die vor kurzem von den USA getestete Boden-gestützte Marschflugkörper entgegenzuwirken. „Ich bin besorgt, dass die kürzlich getestete Rakete von Startorten in Rumänien abgefeuert werden kann und bald in Polen installiert werden soll. Es ist nur eine Änderung der Software erforderlich“, sagte Präsident Putin am Mittwoch bei einem Besuch in Helsinki, Finnland.

Er sagte, dies stelle eine „Gefahr“ für die Sicherheit Russlands dar und Moskau werde „Gegenmaßnahmen“ ergreifen, einschließlich der Entwicklung eigener bodengestützter Kurz- und Mittelstreckenraketen. Putin sagte jedoch, Russland werde nicht das erste Land sein, das solche Waffen stationiert, auch nicht in der Nähe von Europa, es sei denn, die USA tun dies zuerst.

Er sagte, die Tests der Rakete, die so schnell erfolgten, nachdem Amerika einen bilateralen Rüstungskontrollvertrag mit Russland aufgegeben hatte, zeigten, dass die USA ihren Ausstieg schon seit einiger Zeit geplant hatten.

„Die Amerikaner haben diese Rakete zu schnell getestet – viel zu schnell, nachdem sie angekündigt hatten, dass sie aufkündigen“, sagte der russische Präsident. „Angesichts dessen haben wir allen Grund zu der Annahme, dass die Entwicklung, die es zu einer Bodenrakete macht – es ist [ursprünglich] ein maritimes Projektil – lange bevor [die USA] nach Gründen gesucht haben, den Deal zu beenden, gestartet wurde.“

Das US-Verteidigungsministerium gab am Montag die Erprobung der vom Boden abgefeuerten Rakete bekannt. Die Rakete wäre im Rahmen des Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) -Vertrags, eines bilateralen Abkommens mit Russland, das die USA Anfang dieses Monats beendet haben, verboten worden. Russland und China haben beide gesagt, dass die Erprobung der Rakete ein Wettrüsten auslösen würde.

Der INF-Vertrag hatte alle landgestützten Raketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern verboten, einschließlich Raketen, die sowohl nukleare als auch konventionelle Sprengköpfe trugen. Die USA zogen sich jedoch am 2. August offiziell aus dem Vertrag zurück und behaupteten, Russland habe den Pakt zum ersten Mal durch die Entwicklung einer eigenen Rakete gebrochen. Moskau hat die Einzelheiten seiner Rakete veröffentlicht, um zu beweisen, dass sie nicht unter den INF-Vertrag fällt.

Putin zum US-Mittelstreckenwaffentest auf deutsch