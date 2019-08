Proteste in Hong Kong, US-Waffen an Taiwan – Wie China von den Medien als Feindbild aufgebaut wird

In letzter Zeit kann man beobachten, dass die deutschen Medien China als Feind aufbauen. Derzeit werden die Themen Hong Kong und Taiwan in den Medien in den Vordergrund gerückt. Daher lohnt sich ein genauerer Blick auf die Themen, die in Wahrheit wohl ein einziges Thema sind.

Ich muss wieder vorausschicken, dass ich aus China keine eigenen Informationen habe. Aber wenn ich beobachte, was dort vorgeht und wie die Medien berichten, dann erkenne ich ein bekanntes Schema. Und darüber möchte ich berichten, denn in meinen Augen lässt das tief blicken.

Außerdem möchte ich vorausschicken, woran ich mich orientiere. Ich orientiere mich am Völkerrecht, denn was sonst kann Maßstab und……