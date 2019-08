Dollar ade: Weltgrößter Öl-Konzern steigt auf Euro um

FILE PHOTO: The Rosneft logo on a safety helmet in Vung Tau, Vietnam, April 27, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov –CopyrightMaxim Shemetov(Reuters)

Russlands (laut Reserven & Fördermenge) weltgrößter halb staatlicher halb privater Öl-Konzern Rosneft hat soeben verkündet, dass ab nun Erdöl und alle Erdöl-Produkte in Euro nebst Rubel statt dem US-Dollar verkauft werden. Damit verlieren die USA und ihre “Sanktionskeule“ US-Dollar stetig an Macht, Einfluss und lukrativen Einnahmen. Rosneft hat seine Kunden bereits informiert.

PS: Zudem hat Rosneft bei seiner heutigen Quartalszahlen-Bekanntgabe auch mitgeteilt, dass der staatliche Öl-Konzern Venezuelas PDVSA – trotz illegaler US-Sanktionen und ekelhaften US-Drohungen – es geschafft hat seine Kredit-Schulden bei Russlands Rosneft im 2.Quartal von 1,8 Milliarden $ auf 1,1 Milliarden $ zuverlässig abzubauen. Quelle:1,2,