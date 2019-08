Neue Studie verbindet Fluorid mit niedrigeren IQs

Eine am Montag in einer einflussreichen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlichte Studie hat einen Zusammenhang zwischen dem Fluoridkonsum während der Schwangerschaft und einem niedrigeren IQ im Kindesalter festgestellt.

„Als wir auf diesem Gebiet angefangen haben, wurde uns gesagt, dass Fluorid in der Schwangerschaft sicher und wirksam ist“, sagte die Co-Autorin der Studie, Christine Till, von der York University in Toronto. „Aber als wir nach Beweisen suchten, die darauf hindeuten, dass es sicher ist, fanden wir keine Studien, die an schwangeren Frauen durchgeführt wurden.“

In der Studie, die mit 512 schwangeren Frauen aus sechs kanadischen Städten durchgeführt wurde, wurden verschiedene Methoden zur Messung der Fluoridexposition angewendet. Darunter die Analyse der Fluoridmenge in ihrem Urin, den Konsum von Leitungswasser und Tee und der Vergleich der Fluoridkonzentration im Trinkwasser der Gemeinde.

In einer Nachuntersuchung, als die Kinder 3 oder 4 Jahre alt waren, führte das Forschungsteam IQ-Tests durch, um eine Korrelation festzustellen. Bei Müttern, deren Urin einen Anstieg der Fluoridkonzentration um 1 mg pro Liter aufwies, lag der IQ ihrer Kinder bei Jungen um 4,5 Punkte niedriger. Jungen von Müttern mit dem meisten Fluorid im Urin hatten einen um 3 Punkte niedrigeren IQ als Mütter mit der geringsten Menge.

„Wir sahen einen Zusammenhang zwischen vorgeburtlicher Fluoridexposition und niedrigeren IQ-Werten bei Kindern“, sagte Rivky Green, Co-Autor der in JAMA Pediatrics veröffentlichten Studie.

Obwohl Kritiker der Studie auf die unterschiedlichen Ergebnisse nach Geschlecht als rote Fahne hinwiesen, stellten die Forscher bei der Messung der Fluoridexposition anhand der Flüssigkeitsaufnahme der Frauen niedrigere IQs bei Jungen und Mädchen fest. Ein Anstieg von 1 mg pro Tag war mit einem 3,7-Punkte-IQ-Defizit bei beiden assoziiert. „Wir empfehlen, die Fluoridaufnahme während der Schwangerschaft zu senken“, sagte Green.

Die Ergebnisse der Studie haben die Redakteure von JAMA umgehauen – denen wurde beigebracht, dass Fluorid völlig ungefährlich ist. Ungefähr drei Viertel der Vereinigten Staaten trinken fluoriertes Leitungswasser – von den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle als eine der zehn größten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit im 20. Jahrhundert angekündigt, da es die Karies drastisch reduziert.

„Als ich diesen Titel zum ersten Mal sah, war meine anfängliche Neigung: Was zur Hölle?“ sagte der Chefredakteur von JAMA Pediatrics, Dimitri Christakis, der vor dem kontroversen Artikel seinen ersten Redaktionsvermerk verfasste. „Die Redaktion der Zeitschrift war besorgt darüber, wie sich dies in der Öffentlichkeit auswirken und welche Auswirkungen dies auf die öffentliche Gesundheit haben würde“, fügte er hinzu.

In der Tat ist Fluorid seit Jahrzehnten ein Sündenbock in Verschwörungskreisen. Als sich die Fluoridierung von Wasser in den 50er Jahren in den USA verbreitete, behaupteten einige, es handele sich um eine sowjetische Verschwörung, um die Amerikaner körperlich und geistig zu schwächen. Die rechtsextreme John Birch Society warf unter anderem der US-Regierung vor, Fluorid zu verwenden, um den Sozialismus einzuleiten – eine Verschwörungstheorie, die in Stanley Kubricks Film Doctor Strangelove aus dem Jahr 1964 berühmt geworden ist.

Fluorid kommt in geringen Konzentrationen auf der ganzen Welt auf natürliche Weise vor. Während der CDC zufolge künstlich fluoriertes Wasser sicher ist, wird es von einigen als kumulatives Gift betrachtet. Die britische Wissenschaftlerin Jennifer Luke entdeckte 1997, dass nur 50 Prozent des täglich aufgenommenen Fluorids über die Nieren ausgeschieden werden – der Rest sammelt sich in den Knochen, der Zirbeldrüse und anderen Geweben. Im Alter enthält die Zirbeldrüse nach Lukes Erkenntnissen etwa die gleiche Menge Fluorid wie Zähne.

Im Jahr 2005 fanden Forscher in einer Studie an 210 Kindern in China heraus, dass Fluoriddosen über 2,0 mg/l im Trinkwasser bei Kindern Nierenschäden verursachen können. Bemerkenswerterweise verlangt die US-EPA, dass die Fluoridgehalte unter 4,0 mg/l bleiben.

Es wurde auch gezeigt, dass Fluorid die DNA sowohl bei Tieren als auch bei Menschen schädigt. Nach Angaben des Registers der Agentur für giftige Stoffe und Krankheiten (1993) sind bestimmte Untergruppen der Bevölkerung möglicherweise besonders anfällig für die toxischen Wirkungen von Fluorid.

Dazu gehören ältere Menschen, Diabetiker und Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion. Anfällig sind auch diejenigen, die unter Mangelernährung leiden, z. B. Kalzium, Magnesium, Vitamin C, Vitamin D, Jodmangel und proteinarme Ernährung. Am häufigsten leiden die Armen unter einer schlechten Ernährung – genau die Personen, die von neuen Fluoridierungsprogrammen betroffen sind. Arme Familien sind zwar einem erhöhten Risiko ausgesetzt, können sich aber weniger Vermeidungsmaßnahmen leisten, z. B. Geräte zur Entfernung von Fluorid oder Wasser in Flaschen.

In einem Bericht des National Research Council aus dem Jahr 2006 wurde festgestellt, dass Fluoride die Gehirn- und Körperfunktionen beeinträchtigen können. Dies wurde durch eine Studie bestätigt, bei der bei Gruppen von Kindern, die 8 ppm Fluorid im Wasser ausgesetzt waren – viel höher als normal – ein niedrigerer Wert des durchschnittlichen IQs festgestellt wurde.