Moment mal – Totalverbot von Glyphosat verstößt gegen EU-Recht?

Wir müssen uns bis 2022 weiterhin von BayerMonsantos Glyphosat vergiften lassen, so will es das EU-Recht. Das Geschäft hat offensichtlich Vorrang vor der Gesundheit von Mensch und Natur.Obwohl mittlerweile bekannt ist, was Glyphosat anrichtet, verstößt es gegen das EU-Recht, wenn ein EU-Land ein Verbot von Glyphosat-haltigen Unkrautvertilger Roundup ausspricht! „Ein Totalverbot des Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffs Glyphosat verstößt klar gegen geltendes EU-Recht“, genau das teilte Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, jetzt mit. Er war es auch, der die erneute Zulassung des Unkrautvertilgungsmittels Glyphosat für weitere 10 Jahre in der…..

