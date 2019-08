Globale Sicherheit: China will mit Russland kooperieren

Die Volksrepublik China sucht noch nach einem Platz als Großmacht in der Welt. Dabei will Peking insbesondere mit Moskau kooperieren.

Der Aufstieg von einem verarmten Agrarstaat hin zu einer Großmacht hat auch die chinesische Außenpolitik beeinflusst. Neben den wirtschaftlichen Interessen kommen zunehmend auch geopolitische Agenden ins Spiel. Mangels eigener Erfahrungen in diesem Bereich sucht Peking die Kooperation mit Moskau.

Im am Mittwoch vom Informationsbüro des chinesischen Staatsrats veröffentlichten Weißbuch „Nationale Verteidigung in der neuen Ära“ werden entsprechende Änderungen angekündigt. Man will nun der Verantwortung als Großmacht gerecht werden.

Das Weißbuch beschreibt den „Aufbau einer neuartigen Sicherheitspartnerschaft…