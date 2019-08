Chinesische Regierung verkündet stolz!

Durch das Sozialpunkte System wurden mehr als 2.5 Millionen Chinesen der Flug verwehrt und über 90’000 Chinesen durften den Hochgeschwindigkeitszug nicht benutzen!

China restricted 2.56 million discredited entities from purchasing plane tickets, and 90,000 entities from buying high-speed rail tickets in July: NDRC #socialcredit pic.twitter.com/4zAwJ7hrBn

