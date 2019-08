Langstreckenangriff auf saudisches Ölfeld beendet Krieg gegen Jemen

Saudi-Arabien hat heute endlich den Krieg gegen den Jemen verloren. Es hat keine Verteidigung gegen neue Waffen, die die Houthis im Jemen erworben haben. Diese Waffen bedrohen die wirtschaftlichen Lebensadern der Saudis. Das war heute der entscheidende Angriff:

„Drohnen, die von den jemenitischen Houthi-Rebellen gestartet wurden, griffen am Samstag ein riesiges Öl- und Gasfeld tief in der ausgedehnten Wüste Saudi-Arabiens an und verursachten beim zweiten Angriff auf seine wichtige Energieindustrie, etwas, was das Königreich als „begrenztes Feuer“ bezeichnete.

…

Die saudische Anerkennung des Angriffs kam Stunden, nachdem Yahia Sarie, ein militärischer Sprecher der Houthis, eine Videoerklärung herausgab, in der behauptet wurde, dass die Rebellen 10 mit Bomben beladene Drohnen starteten, die in ihrer „größten Operation aller Zeiten“ auf das Feld zielen. Er drohte, dass weitere Angriffe kommen würden.“

Neue Drohnen und Raketen, die im Juli 2019 von den jemenitischen Houthi-alliierten Streitkräften vorgestellt wurden.

Der heutige Angriff ist ein Schachmattzug gegen die Saudis. Shaybah liegt etwa 1.200 Kilometer (750 Meilen) vom Houthi-kontrollierten Gebiet entfernt. In diesem Bereich gibt es viel wichtigere wirtschaftliche Ziele: „Die Entfernung des Feldes vom rebellischen Territorium im Jemen zeigt die Reichweite der Drohnen der Houthis. UN-Ermittler sagen, dass die neue UAV-X-Drohne der Houthis, die in den letzten Monaten während des Krieges der…