Israelische Armee gibt zu, Palästinenser gegen das Protokoll mit verbundenen Augen zu verhören

Ende Mai wurde von einer Gruppe linker Aktivisten, die zweieinhalb Jahre lang Beweise von Palästinensern im besetzten Jordantal des Westjordanlandes gesammelt hatten, die routinemäßig von israelischen Soldaten festgehalten wurden, eine Petition an den Obersten Gerichtshof Israels gerichtet.

Während ihrer Inhaftierung waren die Palästinenser gefesselt und das oft mehrere Stunden lang mit verbundenen Augen, eine Praxis, die die israelische Armee nun zugeben musste, dass sie gegen das eigene Protokoll der Institution verstößt, berichtete Haaretz gestern.

Die Petition argumentierte, dass die große Zahl von Fällen von Inhaftierung und Augenbinde auf “eine obszöne Angewohnheit der Jordantalbrigade [der israelischen Armee] hinweist, die darauf abzielt, die palästinensischen Hirten zu bestrafen und/oder sie einfach zu missbrauchen”. Sie stellte auch fest, dass in einigen Fällen auch israelische Aktivisten, die die Hirten begleiteten, festgehalten wurden, aber im Gegensatz zu den Palästinensern wurden sie nicht mit verbundenen Augen behandelt, was auf eine klare Politik der Diskriminierung hinweist, fügte die israelische Tageszeitung hinzu.

Am Sonntag unterbreitete die Staatsanwaltschaft ihre Antwort auf die Mai-Petition und beantragte die Abweisung des Falles mit der Begründung, dass “militärische Anordnungen und Vorschriften die Augenbinde von Häftlingen verbieten und Maßnahmen zur Klärung der Regeln für die in der Region agierenden Truppen ergriffen wurden und werden”.

Itay Mack, der Anwalt der Aktivisten, stimmte daher zu, die Petition zurückzuziehen, da das Ziel, die israelische Armee zu zwingen, ihre Soldaten zuzulassen, durch die Augenbinde der inhaftierten Palästinenser das Protokoll gebrochen hatte.

Die in der Petition des Obersten Gerichtshofs beschriebenen Vorfälle sind alltäglich.

Im März tauchte ein Video auf, in dem israelische Soldaten aus dem Netzah Yehuda Battalion der Kfir Brigade – die in der nördlichen Stadt im Westjordanland von Jenin stationiert ist – einen palästinensischen Vater und Sohn auf der Rückseite ihres Militärfahrzeugs schlagen.

Das Video zeigte einen namenlosen 50-jährigen Palästinenser, der auf dem Boden des Lastwagens lag und mit einem weißen Lappen deutlich verbunden war. Obwohl ihre Gesichter verpixelt sind, konnte man sehen, wie die Soldaten den Palästinenser auf den Kopf schlugen, während sie lachten und über die Kamera scherzten. “Es ist deine Party, sag hallo”, sagten die Soldaten dem Mann, während sie ihn zwangen, die Kamera zu begrüßen.

Drei Soldaten, die an dem Vorfall teilgenommen hatten, wurden anschließend wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Körperverletzung verurteilt und erhielten 190 Tage Gefängnisstrafe, nachdem sie “ihre Reue bekundet” und eine Einigung erzielt hatten.

Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 nahmen israelische Streitkräfte 2.759 Palästinenser fest, darunter 446 Minderjährige und 76 Frauen. In einer gemeinsamen Erklärung der palästinensischen Rechtegruppen, der Prisoners Affairs Commission, der Palestinian Prisoner Society und Addameer, wurde hinzugefügt, dass bis zum 30. Juni etwa 5.500 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten wurden, darunter 43 Frauen und 220 Minderjährige.

Etwa 500 dieser Gefangenen befanden sich in Verwaltungshaft, so dass die Haft ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann.

Nach der Inhaftierung werden die Palästinenser unter Strafe gestellt, unter anderem durch Verweigerung von Familienbesuchen, Behinderung von Treffen mit ihren Anwälten und wiederholte Verlegung in andere Gefängnisse. Im Juli hat der Oberste Gerichtshof eine Petition abgelehnt, die es minderjährigen Palästinensern erlaubt, ihre Eltern aus dem Gefängnis zu rufen, und behauptet, dass das Verfahren im Namen von Einzelpersonen eingeleitet werden müsse.

Obwohl HaMoked – die Menschenrechtsorganisation, die die Petition eingereicht hat – “die fast unmögliche Möglichkeit, einen verängstigten Minderjährigen davon zu überzeugen, eine solche Petition zu unterzeichnen” als Rechtfertigung für die Nichtnennung von Personen nannte, weigerte sich das Gericht immer noch, Maßnahmen zur Verbesserung der Haftbedingungen für Palästinenser zu ergreifen.