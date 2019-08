Momentan macht dieses Foto von El Chapo die Runde das zeigen soll wie das innere des Gefängnis aussehen soll in dem Epstein sich “Selbsgemordet” hat. Es soll beweisen das es unmöglich ist sich in dieser Zelle auf zu hängen.

Fakt ist, El Chapo wurde nach dem er In Mexiko inhaftiert war in das selbe Gefängnis überführt in dem auch Epstein einsaß. Das Foto ist richtig, zeigt aber El Chapo im Gefängnis in Mexiko kurz vor seiner Überweisung in die USA.