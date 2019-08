Anwälte bezweifeln Aussage der Rechtsmedizinerin über Epsteins Selbstmord

Am Freitag veröffentlichte die oberste Gerichtsmedizinerin von New York City, Dr. Barbara Sampson, die Ergebnisse der Autopsie des millionenschweren Investmentbankers Jeffrey Epstein, der wegen Mädchenhandels angeklagt worden war. Epstein war eine feste Größe in den höchsten Kreisen der Wall Street und der Politik. Er hatte Beziehungen zu bekannten Persönlichkeiten wie Donald Trump, Bill Clinton und dem britischen Prinzen Andrew. Am 10. August wurde er unter mysteriösen und noch ungeklärten Umständen tot in seiner Zelle im New Yorker Metropolitan Correctional Center aufgefunden.

Epstein soll einen Sexhandelsring mit minderjährigen Mädchen geleitet haben, sein Prozess hätte möglicherweise kriminelle Machenschaften der wirtschaftlichen und politischen Elite enthüllt. Dass ein solcher Mann in staatlichem Gewahrsam gestorben ist, hat verständlicher- und berechtigterweise Zweifel ausgelöst, zumal nach seinem Tod mehrere…..