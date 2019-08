Kann man mit Gelddrucken Krisen lösen? Kann man bestehende Schulden mit neuen Schulden bezahlen? Sie sagen nein? Die Notenbanken und manche “Experten” denken da anders. Der nächste Gehirnfurz, der das sterbende System künstlich am Leben erhalten soll, heißt MMT – Modern Money Therory. Erfahren Sie hier was das ist und was Sie tun müssen!

