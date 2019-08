Krasse Provokation seitens der USA

Die Green Bay in Pearl Harbor

Der selbsternannte Weltpolizist und Kriegstreiber USA verstehen es wieder mal bestens zu Provozieren .

Während der in Hongkong gerade seit Wochen laufenden, von den USA & Großbritannien unterstützten, “Protesten” versuchen die USA gerade jetzt demonstrativ 2 US-Kriegsschiffe in Hongkong einlaufen zu lassen.

Die USS Lake Erie (CG-70) ist ein Lenkwaffenkreuzer mit 122 Raketen an Bord und USS Green Bay Amphibious Transport Dock (deutsch amphibisches Transportdock) oder Landing Platform Dock (LPD) ist die Bezeichnung für einen Kriegsschifftyp, der die Amphibische Kriegsführung unterstützt mit Hunderten US-Marinesoldaten als Besatzung. China lehnt ab und verbietet das Einlaufen der US-Kriegsschiffe. Präsident Trump der spekulierte über chinesische Truppenbewegungen. Diese sind innerhalb Chinas und werden dazu benutzt China zu dämonisieren. Man stelle sich vor das China Kriegsschiffe an die US-Küste schickt während die US-Bevölkerung gegen die herrschenden US-Oligarchen auf die Straße gehen. Vorab hat die Chinesische Führung in Peking die Proteste in den USA natürlich freudig gefördert.