In Deutschland wird der Untergrund seit 1961 „unkonventionell“ mit Atombomben gefrackt! Teil 8 Ende: Der geschlossene Kohlenstoffkreislauf

8. Der geschlossene Kohlenstoffkreislauf

Zu Deutsch Integrierte Vergasung mit Kombiniertem Zyklus, bedeutet IGCC ist nichts anderes als die Schaffung eines geschlossenen Kohlenstoffkreislaufs, womit CO2 zum wertvollsten Zwischenprodukt und Rohstoff für eine „nachhaltige“ Energieversorgung wird.

Durch die Umwandlung in CO2 und CO, werden die festen Kohlenstoffreserven zum Fliegen gebracht, egal aus welcher Tiefe und welch harten Felsformationen. Der gesamte globale Kohlenstoffkreislauf wird vollständig industriell kontrollierbar gemacht und fügt sich in die anderen Ebenen des…..