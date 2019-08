Die Dimensionen der Gegenwart beschreiben sehr gut die Problestellung der Zukunft. Bei dem Thema Staudämme sehen wir oft die Folgewirkung nicht und den wenigsten wird bekannt sein, daß es aufgrund dessen zur Absenkung der Deltas weltweit kommt. 90% der Menschheit wohnt allerdings an Flüssen, in Deltas und an Küsten. Aufgrund der Störung des Sedimenttransportes wirken Staudämme auf diese Regionen negativ.

