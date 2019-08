Nantes – Frankreich letzten Samstag: Macrons Schläger kennen kein Erbarmen

Es wurde am Wochenende in Nantes aufgenommen, am Rande der Demonstration gegen Polizeigewalt, nach dem Tod von Steve Caniço.

Das Video ansehen klick das Bild

38th week of #GiletsJaunes protests in France:

VIDEO: #Nantes

Mainstream media will not broadcast this video, so it it up to you to spread this video.pic.twitter.com/oQ4NcIBDlg

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 3. August 2019