In der Nacht zum heutigen Mittwoch hat der Goldpreis Kurse von 1.490 US-Dollar pro Unze erreicht. Der Handelskrieg zwischen USA und China steht weiter im Fokus.

Goldpreis steigt weiter

Der Goldpreis klettert weiter nach oben. Und einmal mehr stieg der Kurs des Edelmetalls im asiatischen Handel deutlich an. Am heutigen Vormittag um 8:30 Uhr wurden für die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.489 US-Dollar gezahlt (+1 %). Das entsprach 1.329 Euro. Der Euro-Goldpreis notierte damit nur noch….