Die Trump-Rede zu El Paso und Dayton im Wortlaut

Transkript: Bemerkungen von Präsident Trump zu den Schießereien in Texas und Ohio

Der Präsident:

Guten Morgen. Meine lieben amerikanischen Mitbürger, heute Morgen wird unsere Nation von Schock, Entsetzen und Trauer überwältigt. An diesem Wochenende wurden bei zwei bösartigen Angriffen mehr als 80 Menschen getötet oder verwundet.

Am Samstagmorgen ging ein verruchter Mann in El Paso, Texas, in einen Walmart-Shop, wo Familien mit ihren Lieben einkaufen gingen. Er erschoss und ermordete 20 Menschen und verletzte 26 weitere, darunter auch geliebte kleine Kinder.

Dann, in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Dayton, Ohio, eröffnete ein weiteres perverses Monster das Feuer auf eine überfüllte Straße in der Innenstadt. Er tötete 9 Menschen, darunter seine eigene Schwester, und verletzte 27 weitere.

Die First Lady und ich schließen uns allen Amerikanern an……