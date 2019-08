Tulsi Gabbards militärischer Unsinn

Abgeordnete zum Repräsentantenhaus Tulsi Gabbard (Demokraten-Hawaii) reagierte in einem Interview mit Gastgeber Chris Cuomo bei CNN am Donnerstag auf die Kritik der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Senatorin Kamala Harris (Demokraten-Kalifornien), nachdem die Kandidatinnen am Vortag in einer Debatte eine Auseinandersetzung hatten, mit folgenden Worten, “Die einzige Antwort, die ich von ihr und ihrer Kampagne gehört habe, sind Verleumdungsattacken, in denen behauptet wird, dass ich irgendwie eine Art ausländische Agentin oder Verräterin in meinem Land bin, in dem Land, das ich liebe, in dem ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, um ihm zu dienen, in dem Land, dem ich noch heute als Soldat in der Armee-Nationalgarde diene.”

Diese Aussage von Gabbard ist Unsinn. Soldaten, die in der Nationalgarde und anderen Teilen des Militärs der Vereinigten Staaten von Amerika bei militärischen Interventionen dienen, wie Gabbard, dienen…….