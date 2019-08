Eine schockierende Katastrophe im Zusammenhang mit einem symbolträchtigen Gebäude. Sofortige Präsentation von Tatverdächtigen aus einem ohnehin unliebsamen Personenkreis. Panik, öffentlich hochgepushte Empörung, vorschnelle Verhaftungen, Polizeiterror im Namen der „Sicherheit“ und schwere Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten als Folge… Wer dabei an die Anschläge auf das World Trade Center 2001 denkt, liegt nicht falsch. Die Rede ist hier aber von einem anderen Ereignis, das die Geschichte verändert hat: Der Reichstagsbrand von 1933 war in gewisser Weise 9/11, Maidan und Bataclan in einem. Noch weit in die Nachkriegszeit hinein wurde die Öffentlichkeit durch eine hanebüchene Einzeltäter-Hypothese hinters Licht geführt. Wer jedoch aus der Geschichte lernt, lässt sich auch bei neueren Ereignissen dieser Art nicht mehr so leicht etwas vormachen.