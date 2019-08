Russlands Vize-Außenminister: Wir haben den Kampf um den Frieden verloren!

“Wir (Russland) haben um den Erhalt des INF-Vertrages gekämpft, um die globale Sicherheit und Frieden zu erhalten. Wir haben den Kampf um den Frieden verloren!“

In der internationalen Presse, schwirrt von Artikel zu Artikel, ein US-gewollter Mythos, der sich inzwischen weltweit in den Köpfen absetzt, und der besagt Russland habe den INF-Vertrag verlassen. Das ist falsch. Das ist eine Unwahrheit. Russland hat auf Erlass von Präsident Putin am 03.07.19 die Teilnahme am INF-Vertrag eingefroren, nach dem die USA am 02.02.19, also 5 Monate davor, ihren Ausstieg per 6 Monate währende Auslauffrist eingeleitet habe. Russland hat seine Teilnahme bis auf weitere Verhandlungen eingefroren, jedoch nicht beendet. Die USA haben am 02.08.19 uns schriftlich über ihren kompletten Ausstieg informiert. Den INF-Vertrag gibt es nicht mehr.