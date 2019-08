Russland wird im September neuen Stealth-Bomber testen

Computerdarstellung des neuen Tupolev-Bombers.

Bereits im kommenden Monat will Russland einen neuen Stealth-Bomber der nächsten Generation testen. Dieser soll in wenigen Jahren in Dienst gestellt werden.

Gerade während sich der Kalte Krieg 2.0 zwischen Russland und den USA abzeichnet, hat Moskau in der vergangenen Woche mit der Ankündigung eines neuen strategischen Stealth-Bombers der nächsten Generation den Kriegstreibern in Washington noch einen draufgesetzt.

TASS berichtet, dass der Tupolev-PAK-DA-Bomber für die russische Luft- und Raumfahrt entwickelt wird und im nächsten Monat im Flugtest- und….