Nuklear bombardierte japanische Städte Hiroshima und Nagasaki wieder vor dem geistigen Auge

Seit der mutwilligen und beabsichtigten Auflösung des INF Vertrages

durch die US Regierung treten einem die Bilder der nuklear bombardierten

japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki wieder vor das geistige Auge.

Diesen Geruch des Todes werden die USA niemals ablegen koennen. Sie

werden auch den entsetzlichen und langen Vietnamkrieg, den

Afghanistan-krieg, der IRAK Krieg und viele mehr niemals aus dem

Gedächtnis der Menschheit tilgen koennen. Das Anlitz ist dreckig, es

kann nie mehr gereinigt werden. Atomare Angriffe waren stets auch

Bestandteil der WINTEX Übungen, die bis 1989 in Deutschland

stattfanden. Das Szenario bestand darin, dass die Nato in einen Konflikt

in Jugoslawien eingreifen “musste”, aus dem dann die große Ost-West

Auseinandersetzung resultieren “musste”. Alles zwangsläufig? Nein.

Rainer Rupp beschreibt das eigentliche Ziel der Wintex Übungen so: Die

politischen und militärischen Mechanismen zur Freigabe bzw. zum Einsatz

von Atomwaffen einzuüben, damit im Ernstfall alle Prozeduren für einen

nuklearen Erstschlag glatt von der Hand gingen. Weitere Ausführungen zu

Wintex finden sich bei Rainer Rupp, in “Hauptverwaltung Aufklärung”, Band 1.

Rainer Rupp nahm aus aktuellem Anlass nun zu den möglichen Folgen der

Auflösung des INF Vertrages Stellung. Würde die US Regierung ihre

nuklearen Mittelstreckenraketen im Baltikum stationieren, direkt an der

russischen Grenze, welche Reaktionsmöglichkeiten müsste Russland ins

Auge fassen? Er meint, die US Basis Ramstein, die Kommandozentrale der

US in Kaiserslautern, wäre eine der strategischen Optionen einer

Bombardierung.

Bleibt zum Schluss nachgetragen: Wer Trump immer noch huldigt, und

schützt, macht sich mitschuldig am potentiellen Nuklearkrieg in Europa.

Dr. Barbara Hug

Schweiz