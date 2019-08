Möchtest Du einen der stärksten Einflussfaktoren dafür wissen, wie lange Du leben wirst?

In Bezug auf die Lebenserwartung scheinen die Menschen entweder zu denken, dass es völlig außerhalb ihrer Kontrolle liegt, und dass sie wegen ihrer Gene das gleiche Schicksal wie ihre Eltern haben werden, oder dass es Faktoren wie Ernährung und Lebensstil gibt, die eine ausschlaggebende Rolle dabei spielen, wie lange wir leben werden. Aber welche davon sind richtig? Oder sind etwa alle richtig?

Tatsache ist, dass es bestimmte Indikatoren dafür gibt, die ein langes und gesundes Leben vorhersagen können. Aber es sind wahrscheinlich nicht die, von denen Du es erwarten würdest.

Wenn wir an Gesundheit denken, denken wir oft hauptsächlich an den physischen Zustand, so beispielsweise, wenn Dich jemand fragt, was Du nicht tun solltest…..