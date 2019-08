Zionist, du hast Palästina gestohlen, gib es wieder her

Nein, die Geschichte lässt sich nicht vertuschen, jeder Versuch ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt. Auch wenn der „Jüdische Staat“ die effizienteste „Vertuschungszentrale“, die geheimnisumwobene Sicherheitsabteilung des zionistischen „Kriegsministeriums“ für „Blauweißwaschung“ unterhält. (1) Die Dokumente über die ethnische Säuberung Palästinas, die Beweise über Vertreibung, Deportationen von etwa 800.000 Palästinensern, Massaker, Vergewaltigungen, Raubzüge und Zerstörungen durch die „jüdische Verteidigungsarmee“ bei Staatsgründung auf ihrem mörderischen Weg in die Judaisierung, will man wieder zur Geheimsache machen. Der israelischen Tageszeitung Haaretz ist es zu verdanken, dass dieser schon seit Jahren laufende Versuch, die Nakba (Katastrophe) in geheimen Archiven verschwinden zu lassen, aufgedeckt wurde. (2)

„Jüdischer Staat“ endgültig als Apartheidstaat offen gelegt

Laut Haaretz forderte eine Gruppe von zivilgesellschaftlichen Organisationen……