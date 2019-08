2024 das Endgame der US-Staatsschulden

Es ist zwar allgemein bekannt, dass das US-Haushaltsdefizit in die Höhe schnellen soll, obwohl die US-Wirtschaft angeblich mit einem Tempo von 2 Prozent wächst (und die US-Notenbank dennoch im Begriff ist, die Zinsen zu senken), was zu wiederkehrenden Albträumen von Anleihenhändlern über die Finanzierung der USA führt. Doch was wenige Menschen wissen, dass dieses Budgetdefizit immer bedrohlicher wird.

Betrachtet man die US-amerikanische Gewinn- und Verlustrechnung, so ist bei weitem am besorgniserregendsten, dass in den ersten vier Monaten des Haushaltsjahres 2019 die Zinszahlungen für die US-Staatsverschuldung 221 Mrd. USD erreichten. Das sind 9 Prozent mehr als im gleichen Fünfmonatszeitraum des Vorjahres, mit einer atemberaubenden Steigerungsrate (siehe Grafik unten).

Zur Erinnerung: Nach vorsichtigen Schätzungen des Finanzministeriums wird die US-Neuverschuldung in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich ein Rekordniveau von 591 Mrd. USD erreichen. Dies ist mehr als das gesamte Haushaltsdefizit im Haushaltsjahr 2014 (483 Mrd. USD) oder im Haushaltsjahr 2015 (439 Mrd. USD) und entspricht fast 3 Prozent des geschätzten BIP, dem höchsten Prozentsatz seit 2011. Tatsächlich hatten die Zinszahlungen der USA zum 30. Juni bereits 600 Mrd. USD überschritten. Von hier ab wird es nur noch schlimmer.

Im Rahmen der aktuellen Präsentation des Finanzministeriums vor dem Beratenden Ausschuss für die Kreditaufnahme des Finanzministeriums gibt es eine Grafik, die die Prognose des Office of Debt Management für die jährliche Emission von US-Schuldtiteln aufgeschlüsselt. Und dies nach den drei Verwendungskomponenten Primärdefizit, Nettozinsaufwand und „Sonstiges“.

Diese Grafik ist besorgniserregend, denn während die steigenden US-Zinsaufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 in etwa mit den anderen Defizitkomponenten des US-Haushalts übereinstimmen, nehmen diese bis 2024 allmählich ab und werden tatsächlich im Jahr 2025 zu einer Quelle des Haushaltsüberschusses. Was aber die reale rote Fahne ist, ist, dass ab 2024, wenn das Primärdefizit nach den neuesten Prognosen auf Null fällt, die gesamte US-Schuldenemission zur Finanzierung des US-Nettozinsaufwands verwendet wird. Dieser hängt dann vom aktuellen Zinssatz ab und wird dann irgendwo zwischen 700 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar oder mehr liegen.

Wenn die Neuverschuldung nur noch dazu dient, die Zinsen auf die enorme Schuldenlast zu finanzieren, wird es kritisch. Vor allem dann, wenn die Zinssätze steigen. Und dann?