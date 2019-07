Wird jetzt durchgegriffen? China versammelt Kräfte an der Grenze zu Hongkong

China verliert die Geduld und es gibt Berichte über einen signifikanten Aufbau chinesischer Sicherheitskräfte an der Grenze zu Hongkong, wie Bloomberg berichtet:

Soldaten der Volksbefreiungsarmee auf der Marinebasis Stonecutters Island in Hongkong letzten Monat. Quelle: NYT/Reuter

Als Reaktion auf die (von den USA unterstützten) Proteste in Hongkong sammelt China bereits Truppen an der Grenze zur Metropole. Dies berichtet unter anderem „Bloomberg„. Dort heißt es: „Das Weiße Haus beobachtet was ein leitender Regierungsvertreter offiziell eine Versammlung von chinesischen Streitkräften an der Grenze zu Hongkong bezeichnet.“

“The White House is monitoring a buildup of chinese forces on Hong Kong’s border, a senior administration official said.” Here we go..the moment the pla army marches from Shenzhen, it’s over. china’s army is going to invade HK. It’s inevitable. #hk #china — Kyle Bass (@Jkylebass) 30. Juli 2019

Deshalb geht inzwischen die Befürchtung um, Peking könnte die Volksbefreiungsarmee (PLA) von Shenzhen aus in Bewegung setzen und eine „Invasion“ nach Hongkong starten.

Am Montag sagte Außenminister Mike Pompeo während eines Presseinterviews, dass „Protest angebracht ist“ und dass „wir hoffen, dass die Chinesen das Richtige tun“, um den historischen Status Hongkongs „ein Land, zwei Systeme“ zu respektieren. Dies reichte aus, um eine schnelle Reaktion aus Peking hervorzurufen, wonach sich Washington in innere chinesische Angelegenheiten einmische.

„Es ist klar, dass Herr Pompeo sich in die falsche Position gebracht hat und sich immer noch als Chef der CIA betrachtet“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, bei einer Pressekonferenz. „Er könnte denken, dass gewalttätige Aktivitäten in Hongkong vernünftig sind, denn schlussendlich ist dies die Schöpfung der USA.“

Chinas Position war es kürzlich, die Proteste als „weit über das hinaus“, was legal und friedlich ist, bei Zusammenstößen mit der Polizei zu erklären.

In der vergangenen Woche wiesen chinesische Militärführer darauf hin, dass die Truppen der Volksbefreiungsarmee eingesetzt werden könnten, um die Proteste zu unterdrücken, nachdem laut der „New York Times“ Berichte über Vandalenanschläge auf das Verbindungsbüro der Zentralregierung in Hongkong verbreitet worden waren. Das Ministerium für Nationale Verteidigung, Oberstleutnant Wu Qian, sagte zu der Zeit: „Das kann absolut nicht toleriert werden.“