Nord-Hama: Syrische Armee nimmt Offensive wieder auf, erobert blitzartig Tell Meleh und Jibeen zurück.

Die syrische Armee hat im Norden von Hama ihre Offensive überraschenderweise wieder aufgenommen, und die vor einigen Wochen an die Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Nusra, Al-Qaida) und ihre Klone verlorenen Städte Tell Meleh und Jibeen blitzartig zurückerobert. Wie das alternative Nachrichtenportal Southfront mitteilt, hatten die HTS und ihr türkisch gestütztes Gefolge schwere Verluste hinnehmen müssen. Ferner berichtet das Portal das womöglich ein Sturm auf die Städte Al-Lataminah und Kafr Zita bevorstünde, da syrische und russische Kampfjets gebietsweise HTS-Stellungen bombardierten. Jene absehbare Entwicklungen würden der Terroristen-Organisation und ihrem Gefolge, einen schweren Schlag versetzen, so das Portal.

Nach mehrwöchiger trügerischer Ruhe die von ständigen Verstößen gegen…..