Warum ließ das Establishment Jeffrey Epstein fallen?

Der pädophile Finanz-Jongleur Jeffrey Epstein wurde Medienberichten zufolge in seiner Zelle gefunden mit Verletzungen am Hals. Entweder wurde er angegriffen, oder er beabsichtigte mit einer Selbstverletzung nur einen Transfer in ein anderes Gefängnis oder es handelte sich um einen Suizidversuch. Die Quellen machen unterschiedliche Angaben, aber es heißt, er sei nun unter Suizidbeobachtung, was auch als eine Art Druckmittel benutzt werden kann durch Dauerbeobachtung in der Zelle, Verhinderung eines normalen Schlafs, das Wegnehmen von Kleidung usw.

Hat das Establishment ihn fallengelassen? Wenn ja, warum? Hat er keine Absicherungen mehr gegen einflussreiche Leute in Form von Videos oder Fotos? Versucht jemand Druck in Haft auf ihn auszuüben? Will jemand ihn gar umbringen?

Es ist viel zu einfach, auf die Propaganda hereinzufallen, laut der Trump nun…..