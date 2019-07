Maas will Bundeswehr in Straße von Hormus entsenden: „Wir wollen dabei sein“

Die Bundesregierung will die Bundeswehr offenbar an einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus beteiligen. Maas „will dabei sein“.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat in der Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages am Mittwoch gegenüber den Sitzungsteilnehmern angekündigt: „Wir wollen da dabei sein!“, berichten die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“. Zudem werde man ein nötiges Mandat auf jeden Fall dem Bundestag zur Abstimmung vorlegen.

Die Bundesregierung wolle demnach positiv auf eine Bitte der britischen Regierung….