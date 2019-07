Syrien: Die Rückeroberung der von Israel besetzten Golanhöhen hat allerhöchste Priorität

Der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen, Dr. Bashar Al-Jaafari, erklärte auf einer Tagung der Vereinten Nationen am Dienstag, dass die besetzten Golanhöhen ein wesentlicher Bestandteil Syriens sind und dass ihre Befreiung eine hohe Priorität hat.

Der syrische Diplomat hob die Resolution 497 hervor, mit der die Golanhöhen als syrisches Territorium bekräftigt wurden.

„Die israelische Besatzungsbehörde leitet immer noch Angriffe auf Syrien ein, um den Terrororganisationen Unterstützung zu bieten, von denen die jüngste das Martyrium von vier Zivilisten, darunter ein Baby, und 21 Verletzten, die meisten Frauen und Kinder, verursachte Was die israelischen Maßnahmen zur Plünderung des Eigentums der Bürger in Golan zur Ausweitung der Siedlungen anbelangt, so handelt es sich allesamt um sehr gefährliche Handlungen “, fuhr Dr. Jaafari fort.