China erhält weitere S-400-Luftabwehrsysteme

Das S-400 “Triumf” System. Bild: RIA

Russland hat im Rahmen eines Vertrags von 2014 damit begonnen, die zweite Charge seiner fortschrittlichen S-400-Raketenabwehrsysteme nach China auszuliefern.

„Ein Transportschiff mit der ersten Ladung Hardware des zweiten S-400-Regiments für China ist vom Hafen von Ust-Luga an der Ostseeküste in See gestochen“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass eine ungenannte Militärquelle Mittwoch. „Daher haben die Lieferungen der Systeme, wie im Fall der Türkei….