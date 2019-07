Bauarbeiten zur Errichtung der ersten permanenten F-35-Basis in Europa haben begonnen

In Lakenheath haben die Bauarbeiten zur Errichtung der ersten permanenten F-35-Basis in Europa begonnen.

CHRISTOPHER DENNIS/STARS AND STRIPES

Am Montag wurde auf dem Flugplatz Lakenheath der RoyaL Air Force ein Bauprojekt für205 Millionen Dollar gestartet, das die Unterbringung von zwei Staffeln der U.S. AirForce ermöglichen soll, die mit Kampfjets des Typs F-35A Lightning I ausgerüstet sind und 2021 hierher verlegt werden solle.

General Jeffrey Harrigian der Kommandeur der U.S. Air Forces in Europe – U.S. AirForces Africa, und andere bekannte Persönlichkeiten vollzogen die ersten Spatenstichezur Errichtung der ersten permanenten F-35 Basis in Europa. Hier mehr……