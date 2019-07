Assange: Isis und Clinton Foundation werden beide von Saudi-Arabien und Katar finanziert

…zur Erinnerung…

In einem ausführlichen Interview in der ecuadorianischen Botschaft in London mit dem Journalisten John Pilger für RT sagte Assange, dass dieselben saudischen und katarischen Beamten sowohl die Clinton Foundation als auch die Aktivitäten von Isis unterstützen würden.

Herr Pilger fragte, ob Herr Assange der Meinung sei, dass “diese berüchtigte dschihadistische Gruppe mit dem Namen Isil oder Isis weitgehend aus Geld von Menschen geschaffen wird, die der Clinton Foundation Geld geben”.

“Ja”, antwortete Mr. Assange.

In der E-Mail vom 17. August 2014 bat Frau Clinton Herrn Podesta, der damals unter Präsident Barack Obama arbeitete, mitzuhelfen, “Druck” auf Katar und Saudi-Arabien auszuüben, da die Länder angeblich die Terrorgruppe Isis unterstützen.

E-Mail vom 17.August Wikileaks

“Wir müssen unsere diplomatischen und traditionelleren Geheimdienste nutzen, um Druck auf die Regierungen von Katar und Saudi-Arabien auszuüben, die Isil und anderen radikalen sunnitischen Gruppen in der Region heimliche finanzielle und logistische Unterstützung gewähren”, schrieb Frau Clinton.

Nach Angaben der Clinton Foundation hat die saudi-arabische Regierung seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1997 zwischen 10 und 25 Millionen Dollar gespendet. Letzten Monat wurde berichtet, dass die Regierung von Katar angeboten hat, 1 Million Dollar an die Stiftung zu spenden, um Bill Clintons Geburtstag zu feiern.

Vertreter der Clinton Foundation haben wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, Frau Clinton habe Gelder angefordert und Spenden verwendet, um ihre Kampagne zu verstärken. Während ihrer Tätigkeit als Außenministerin zwischen 2009 und 2013 gab es keine Spenden aus Saudi-Arabien.

Herr Assange nutzte das Interview auch, um die Aussicht auf einen Sieg von Donald Trump bei den Wahlen in der nächsten Woche zu verwerfen, die nach den Umfragen knapp ausfallen werden.

“Meine Analyse ist, dass Trump nicht gewinnen darf. Warum sage ich das? Weil er jedes Etablissement gegen sich hatte. Trump hat keine einzige Einrichtung, vielleicht mit Ausnahme der Evangelikalen, wenn man sie eine Einrichtung nennen kann.

“Banken, Geheimdienste, Rüstungsfirmen, ausländisches Geld usw. sind alle hinter Hillary Clinton vereint. Und die Medien auch. Medieninhaber und die Journalisten selbst.”

Im Oktober bestätigte die ecuadorianische Regierung, dass sie den Internetzugang von Herrn Assange in ihrer Londoner Botschaft “vorübergehend eingeschränkt” hat, um zu verhindern, dass er sich in den Wahlprozess in den USA “einmischt”.

Übersetzt mit Deppl.com

….passend und Aktuell….

Ecuadors Ex-Präsident Correa: CNN-Bericht soll Boden für Assanges Auslieferung bereiten