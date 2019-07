Überheblichkeit kommt vor dem Fall

Überheblichkeit ist in der Regel eine Frühwarnung vor einer drohenden Katastrophe. Extreme Arroganz blendet die anmaßenden Personen bis an die Grenzen ihrer Macht. Also treiben sie blind mit rücksichtslosem Exzess weiter, was zu potenziell katastrophalen Ergebnissen führt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich sind Beispiele für diese Art von verrückter Selbstüberschätzung in den derzeit zunehmenden Spannungen mit dem Iran.

Nachdem der Iran diese Woche ein britisches Frachtschiff im Persischen Golf beschlagnahmt hatte, verurteilte der britische Außenminister Jeremy Hunt die iranische Aktion als “inakzeptabel” und warnte, dass Teheran “einen gefährlichen Weg wählt”.

Auch der amerikanische Präsident Donald Trump tadelte den Iran. “Wir haben die größten Schiffe – die tödlichsten Schiffe, wir wollen sie…..