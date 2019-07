Syrien: Der Vater eines getöteten Kindes beschuldigt den Westen am Tod seines Sohns

Das verborgene Trauma in Syrien läßt – obwohl die Arabisch Syrische Armee einen Großteil des Landes vom Internationalen Terrorismus befreit hat – die Menschen dieses Landes immer noch an dem durch die Koalition des Terrors der Vereinigten Staaten (VS) (einschließlich der Golfstaaten, der Türkei und Israels) finanzierten Verlust ihre Kinder, Mütter, Väter und Familien leiden.

Als ich Salam Alawi, den Vorsitzenden des Basketballvereins Al Thawra zu der Tragödie interviewte die den Verein im Jahr 2014 traf – bei der drei Kinder durch einen Mörserangriff der Terroristen in der Ost-Ghouta getötet wurden…..