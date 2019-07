Gold verlässt weiter tonnenweise die USA

In Sachen Gold sind die USA mittlerweile 33 Monate in Folge Netto-Exporteur. Im Zeitraum von Januar bis April wurden bereits 74,3 Tonnen Gold ins Ausland geliefert. Auch auf Zentralbank-Ebene wanderte in den vergangenen Jahren viel Gold ab.

Gold für Großbritannien

Die einen sammeln Gold tonnenweise ein (Russland), die anderen (USA) lassen es Monat für Monat abwandern. Der U.S. Geological Survey (USGS) hat nun Zahlen zu den Gold-Exporten und Gold-Importen der Vereinigten Staaten im April 2019 veröffentlicht. Das Land……