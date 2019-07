Der Grund, weshalb der Westen entschlossen ist, Chinas Erfolg zu ignorieren

Ein ausgezeichneter Artikel, der den Nerv der Hassausbrüche im Westen auf Xi Jinping und China trifft. Ein Punkt wird leider von ihm und vielen anderen immer übersehen, den ich allerdings für außerordentlich wichtig halte: China hat im Gegensatz zu allen westlichen imperialen Mächten seit 1000 Jahren keinen Krieg geführt und hat nicht hunderte Millionen Menschen umgebracht, versklavt und gefoltert und vergewaltigt und hat auch nicht unermessliche Schätze vernichtet und geraubt. Die Chinesen haben ihr Land aus eigener Kraft wieder aufgebaut, was wahrhaftig unsere Bewunderung verdienen sollte und nicht Hass.

Aber jetzt? Chinas ungeheurer Sprung nach vorn, seine exzellente, humane, soziale Politik und entschlossene Volks-orieniterte wissenschaftliche Forschung, sowie sein Marsch in Richtung der sogenannten «ökologischen Zivilisation» ist sehr gut dokumentiert, so sehr, dass jeder, der wirklich wissen will, ob er oder sie, hinreichend Gelegenheiten findet, die Wahrheit zu erfahren.

Aber es scheint, dass nur sehr wenige lernen wollen. Zumindest sehr……