Wasser predigen und Wein saufen: Die Klimademagogin Luisa Neubauer

Der Instagram-Account von Luisa Neubauer (https://www.instagram.com/luisa.loves…) wurde übrigens bereinigt. Verschwunden sind all jene Bilder, die sie beim Skifahren in St. Moritz, an Bord von Flugzeugen oder bei weltweiten Sehenswürdigkeiten zeigen. Wasser predigen und Wein trinken.

Das Reisetagebuch der „Klimaschützerin“ und Berliner Initiatorin der Freitags-Schulstreiks für das Klima Luisa Neubauer (Kanada, Hongkong, Polen, Schweden, Österreich, England. Marokko, Italien, Belgien, China, Frankreich, Indonesien, Niederlande, Namibia, Schottland, Schweiz,Tansania). Sagenhaft, in wieviele Länder dieses 21jährige verkommene Subjekt geflogen ist. Könnte sich ein Hartz-IV-Empfänger in seinem ganzen Leben nicht leisten :Video und mehr……