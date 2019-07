CO2-Steuer? Schweiz zeigt Erfolglosigkeit auf

Die deutsche Bundesumweltministerin Svenja Schulze preist ihr Modell eines CO 2 -Gesetzes mit den Worten: „Es soll praktikabel, wirksam und sozial gerecht sein“. Lernen könne man von der Schweiz. Wie aber sieht es dort aus?

Die Schweiz kennt seit dem 1.1.2008 eine „CO 2 -Abgabe“ die auf fossile Brennstoffen wie Öl und Erdgas (jedoch nicht auf die Treibstoffe Benzin und Diesel) erhoben wird. Die „CO 2 -Abgabe“ ist als sog. Lenkungsabgabe ein staatlicher Preiseingriff, um die fossilen Brennstoffe im Vergleich zu den übrigen Energieträgern zu verteuern und bezweckt explizit kein fiskalisches Ziel. Bei der Einführung der Abgabe betrug der Abgabesatz 12 Franken je Tonne CO 2 . Seitdem wurde der Abgabesatz dreimal erhöht. In den Jahren 2013, 2015 und 2017 wurde anhand der CO 2 -Statistik für….