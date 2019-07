Diese Gerüchte kursieren seit langer Zeit. Aber jeder, der sich ein wenig mit der chinesischen Geschichte vertraut macht, weiß, dass China seit über tausend Jahren niemanden angegriffen und auch keinerlei Gebiete an sich gerissen hat. China hat nicht wie alle die westlichen kolonialen Mächte geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist, die aber außerdem hunderte Millionen Menschen ermordet haben. Aber frech wie sie sind, unterstellen sie anderen, was sie selbst seit 1500 betrieben haben.



CHINA lobt Lawrow, weil er den ‘Mythos von einer

China-Annektion Sibiriens’ verneinte

China pries die Kommentare des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der die Gerüchte zurückwies, dass Beijing plane, Sibirien und die russische Region des Fernen Ostens annektieren wolle.

Die Lobrede verlas der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang am Mittwoch.

In einem Interview mit der russischen Zeitung ‘Argumente und Fakten’ verneinte Lawrow als Antwort auf eine Frage, dass die große Anwesenheit chinesischer Bürger in Sibirien und im Fernen Osten bedeute, dass China beabsichtige, die Region zu annektieren.

Lawrow zitierte den Vertrag guter Nachbarschaft und Kooperation zwischen….