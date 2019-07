Streitkräfte der Ukraine haben das Feuer auf Städte und Dörfer in den Donbass-Republiken eröffnet. Heute Abend wurde schwerer Artilleriebeschuss sowohl in Donezk als auch in Lugansk vermeldet.

In Lugansk starb ein Zivilist infolge des Artilleriebeschussses auf die Stadt Perwomajsk ,eine am Südlichen Bug gelegene Stadt in der Oblast Mykolajiw in der Volksrepublik Lugansk. Sieben weitere wurden schwer verletzt, darunter….